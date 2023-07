POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.07.2023 mit einem Bericht aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots) - Bad Rappenau: Diebstahl aus Snackautomat Fünf bis sechs Unbekannte machten sich am späten Mittwochabend gegen 23.30 Uhr an einem Snackautomaten am Bahnhof in Bad Rappenau zu schaffen. Insgesamt fielen den Dieben verschiedene Artikel sowie Bargeld in Höhe von mehreren 100 Euro in die Hände. ...

mehr