Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.07.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Buchen: Illegal Hausrat entsorgt und dabei erwischt worden

Am Donnerstag, den 29. Juni, entsorgte ein 45-Jähriger illegal seinen Hausrat in Buchen. Gegen 11.15 Uhr begab er sich in die Daimlerstraße zu den dortigen Altkleidercontainern und lagerte seine Abfälle, die unter anderem aus Kinderspielzeug bestanden, unrechtmäßig ab. Hierbei wurde er von Mitarbeitern der Stadt Buchen beobachtet und auf sein Fehlverhalten angesprochen. Der Mann muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Buchen: Heckenbrand in der Nacht - Zeugen gesucht

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 0.20 Uhr, geriet eine Hecke im Görlitzer Weg in Buchen in Brand. Die circa 3,50 Meter hohe Hecke fing auf einer Länge von rund 10 Metern Feuer. Da diese drohte, auf ein angrenzendes Wohnhaus überzugreifen, wurden die Bewohner evakuiert. Die Feuerwehr war mit sieben Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand löschen. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugenaussagen zufolge soll eine unbekannte Person kurz vor dem Ausbruch des Feuers von der Potsdamer Straße kommend in Richtung Berliner Straße gegangen sein. Die Polizei Buchen sucht nun weitere Zeugen, die Hinweise zur Entstehung des Brandes oder zur unbekannten Person machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell