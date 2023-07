Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.07.2023 mit einem Bericht aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Kriminalpolizei sucht Zeugen

Wegen versuchter schwerer räuberischer Erpressung und schwerem Raub in insgesamt vier Fällen ermittelt aktuell die Kriminalinspektion 2 der Kriminalpolizei Heilbronn. Erste Erkenntnisse lassen darauf schließen, dass es sich bei dem Tatverdächtigen um ein und dieselbe Person handeln könnte. Am Donnerstagabend, gegen 18.25 Uhr, betrat der bislang unbekannte Mann eine Backshop-Filiale in der Klarastraße in Heilbronn und forderte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld. Die Angestellte des Ladens kam der Forderung nicht nach, so dass der Unbekannte flüchtete und lediglich ein Getränk stahl. Wenig später, gegen 19.45 Uhr, wurde ein Tankstellenangestellter in der Kolpingstraße in Sontheim von einem bislang Unbekannten mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Nachdem auch der Bedrohte dies verweigerte, flüchtete der Unbekannte in Richtung Horkheim. Am Freitagvormittag, kurz nach 9 Uhr, suchte vermutlich dieselbe Person ein Modegeschäft in der Horkheimer Straße auf und forderte unter Vorhalt eines Brotmessers die Herausgabe von Geld. Nachdem die bedrohte Person die Kasse geöffnet hatte, entnahm der Mann einen mittleren zweistelligen Geldbetrag und lief davon. Wenig später kam der Mann mit dem Brotmesser in eine Tierarztpraxis in der Zwirnereistraße, griff nach einer vorangegangenen Bedrohung ebenfalls in eine Kasse und flüchtete mit 20 Euro Bargeld. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

- ca. 180cm groß und normale bis kräftige Statur; leichter Bauchansatz - zwischen 30-40 Jahre alt - trug am Freitag zeitweise eine weiße Basecap, einen weißen Mundschutz, ein helles Oberteil bzw. ein langes Jeanshemd, bei dem die Ärmel hochgekrempelt waren sowie eine kurze, weiße Bermuda Hose - trug am Donnerstag eine schwarze Basecap, ein weißes T-Shirt mit dunkler Aufschrift sowie eine dunkle, kurze Hose - er hatte an beiden Tagen eine schwarze Umhängetasche dabei - süd- bzw. osteuropäisches Erscheinungsbild - sprach gutes Deutsch mit leichtem Akzent - besitzt möglicherweise eine Tätowierung am rechten Unterarm

Wer Hinweise zu der Person geben kann oder eine der Taten möglicherweise beobachtet hat, soll sich beim Hinweistelefon der Kriminalpolizei unter der Nummer 07131 104 4444 melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell