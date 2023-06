Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit zwei leicht verletzten Fahrzeugführern

Ichtershausen (ots)

Ein 33-jähriger Renaultfahrer befuhr am Freitagnachmittag die Wachsenburgstraße in Ichtershausen aus Richtung Friedensallee kommend und beabsichtigte dem Straßenverlauf auch an der Kreuzung zur Karl-Liebknecht-Straße weiter zu folgen. Ein 30-jähriger VW Transporter-Fahrer befand sich zu diesem Zeitpunkt auf der Karl-Liebknecht-Straße und wollte in den Kreuzungsbereich zur Wachsenburgstraße einfahren. Hierbei missachtete der 30-Jährige die Vorfahrt des vorfahrtsberechtigten Renault und es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wodurch der Pkw Renault von der Straße gestoßen wurde und gegen einen Internetverteilerkasten prallte. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, so dass beide abgeschleppt werden mussten. Die Fahrzeugführer wurden durch die Kollision leicht verletzt und mussten zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus verbracht werden. Auch der Internetverteilerkasten wurde stark beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 20.000,- Euro. (dl)

