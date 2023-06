Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Opel-Fahrer kommt von Fahrbahn ab - Zeugen gesucht

Mihla (Wartburgkreis) (ots)

Ein 41-Jähriger befuhr gestern Nachmittag, gegen 15.00 Uhr, mit seinem Opel die L 1016, aus Richtung Mihla kommend, in Richtung Neukirchen. Nach dem Abzweig Am Reitenberg sei dem Opel-Fahrer ein unbekannter Pkw auf dessen Fahrspur entgegengekommen. Der 41-Jährige sei nach links ausgewichen. Im Verlauf kam der Opel nach links von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Zaun und kollidierte mit einem Stromkasten sowie einem weiteren Zaun. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Am Opel entstand ein Schaden von 10.000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste mit einem Abschleppdienst geborgen werden. An den Zäunen und dem Stromkasten entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung im Straßenverkehr, Fahrlässiger Körperverletzung und Unfallflucht ein, und sucht Zeugen, die den Vorfall gesehen haben. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691 - 261124 und der Bezugsnummer 0148696/2023 entgegengenommen. (mwi)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell