Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: 2 Einsätze im neuen Jahr

Hünxe (ots)

Heute Nacht, am 01. Januar 2023 um 00:37 Uhr, wurde die Einheit Bruckhausen zu einem brennenden Mülleimer auf der "Dinslakener Straße" gerufen. Dieser wurde mittels Strahlrohr gelöscht. Am heutigen Morgen, um 10:01 Uhr, wurde die Einheit Hünxe zu einem Sturmschaden am "Langen Weg" alarmiert. Dort wurde ein auf die Straße gestürzter Baum mittels Kettensäge beseitigt.

