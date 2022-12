Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: 2 Sturmschäden am Morgen

Hünxe

Heute Morgen, am 31.12.2022 um 10:12 Uhr wurde die Einheit Drevenack auf den "Dicksweg" gerufen. Ein umgestürzter Baum hatte sich in einer Stromleitung verfangen und hing dort fest. Dieser wurde durch die Feuerwehr aus der Leitung entfernt und mittels Kettensäge beseitigt. Der Einsatz endete um 10:50 Uhr. Um 10:35 Uhr wurde die Einheit Hünxe in den "Sondersweg" alarmiert. Dort lag ein dicker Ast auf der Fahrbahn, welcher mittels Handsäge zerkleinert und zur Seite geräumt wurde. Der Einsatz endete um 11:01 Uhr.

