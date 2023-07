Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.07.2023 Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Beilstein-Söhlbach: Dachbrand an Ferienhaus Am Samstagmorgen, gegen 07.15 Uhr, entstand bei Schweißarbeiten zur Verlegung von Bitumenbahnen ein Brandgeschehen auf dem Dach eines unbewohnten Ferienhauses im Wochenendhausgebiet Wanne. Hierbei wurden ca. 3 Quadratmeter des Daches beschädigt. Die Arbeiter konnten das Feuer bis zum Eintreffen der Feuerwehr weitestgehend selbst löschen. Ein 32-jähriger Mann erlitt dabei ein leichte Rauchgasvergiftung. Am Gebäude entstand durch das Feuer und die Löscharbeiten ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro. Neben der Polizei waren der Rettungsdienst sowie die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften im Einsatz. Das Polizeirevier Weinsberg hat die Ermittlungen zum Brandgeschehen aufgenommen.

Massenbachhausen: Verkehrsunfall, 1 Person schwer verletzt Am Samstagmorgen, gegen 05.15 Uhr, befuhr eine Seat-Lenkerin die Kreisstraße von Kirch-hausen in Richtung Massenbachhausen. Hierbei verlor sie aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug. In der Folge kam der Pkw von der Fahrbahn ab und über-schlug sich. Die 30-jährige Frau wurde dabei aus dem Fahrzeug geschleudert. Sie erlitt schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Das Polizeirevier Lauffen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell