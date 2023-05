Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Von Unbekannten zusammengeschlagen - Verletzungen zogen sich in der Nacht auf Sonntag zwei 18-Jährige zu.

Ulm (ots)

Gegen 03:10 Uhr befanden sich die beiden jungen Männer in der Leibnizstraße auf dem Heimweg nach einem Discobesuch. Auf Höhe der dortigen Schule wurden sie von etwa 3 - 4 jungen Männern abgepasst. Diese schlugen unvermittelt auf die beiden 18-Jährigen ein. Dabei zogen sich beide Verletzungen zu und mussten mit einem Rettungswagen in eine Klinik verbracht werden. Ein Zeuge konnte noch beobachten, wie die Schläger anschließend in einen älteren, silbernen Audi stiegen und flüchteten. Sie werden beschrieben als junge Männer, ca. 18 - 20 Jahre alt, dunkel gekleidet, türkisches Aussehen. Das Polizeirevier Eislingen nahm die gefährliche Körperverletzung auf. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern abgeben können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 07161/8510 zu melden.

