BPOLI C: Renitenter Rentner in Citybahn

Chemnitz (ots)

Am 6. Januar 2023 um 19:00 Uhr wurde die Leitstelle der Bundespolizeiinspektion Chemnitz durch die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn AG telefonisch über einen Vorfall in der Citybahn am Bahnhof Zwönitz informiert. In der Citybahn befand sich eine männliche renitente Person, welche im Streitgespräch ein Taschenmesser vorzeigte. Eine 57-jährige Deutsche wurde von dem Mann mit der Faust auf die linke Gesichtshälfte geschlagen und beschimpft. Um einer weiteren Eskalation vorzubeugen hielt der Zugbegleiter den Zug am Bahnhof Zwönitz an und forderte Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz an. Nach Eintreffen der Einsatzkräfte von Bundespolizei und Landespolizei konnte die Lage unter Kontrolle gebracht werden und ein 77-jähriger Deutscher, der unter Alkoholeinfluss stand gestellt werden. Gegen den 77-jährigen Mann wurde Anzeige wegen Körperverletzung erstattet. Die Ermittlungen dauern an.

