Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Zugpersonal auf der Fahrt von Holzhau nach Freiberg bedroht

Rechenberg- Bienenmühle (ots)

Am 28. Dezember 2022 um 17:50 Uhr ist eine Gruppe von 25 augenscheinlich alkoholisierten Personen in Holzhau in den Zug gestiegen. Bei der Fahrscheinkontrolle durch das Zugpersonal weigerten sich die Personen die Fahrscheine auszuhändigen. Außerdem wurde das Zugpersonal verbal bedroht und beleidigt, dass führte soweit, dass der Zug am Haltepunkt Rechenberg - Bienenmühle gestoppt werden musste, und sich das Zugpersonal Schutz im Führerstand suchte und sich einschloss. Einsatzkräfte der Landespolizei und der Bundespolizei ( Bundespolizeiinspektion Chemnitz ) wurden zusammengezogen. Bei Eintreffen der Polizeikräfte hatten bereits mehrere Personen den Zug verlassen, darunter auch die Tatverdächtigen. Es gab keine Verletzten, insgesamt kam es zu einer Verspätung von 131 Minuten und 2 Totalausfällen. Die Bundespolizeiinspektion Chemnitz nimmt unter der 0371 / 4615 105 Hinweise von Zeugen entgegen, welche Angaben zum Sachverhalt machen können.

