Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Entenkinder aus Kanal gerettet

Ulm (ots)

Eine aufmerksame Mitbürgerin meldete am Samstag, kurz vor 16:00 Uhr, eine Entenfamilie im Kanal auf dem Marktplatz in der Innenstadt Biberach. Augenscheinlich hatte sich dort eine Entenmutter mit ihren flauschigen12 Kindern zunächst zum Verweilen eingefunden. Wie sich aber schnell herausstellte, kamen die Küken nicht mehr selbstständig aus dem ca. 1 Meter tiefen Kanal heraus, weshalb schließlich eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Biberach und die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen zur Hilfe anrückten. Die verzweifelten Entchen konnten durch die Helfer, unter den wachsamen Augen ihrer Mutter, mit Hilfe eines kleinen Käfigs und einer Box eingefangen werden. Die Feuerwehr brachte die Kleinen anschließend zu einem in der Nähe liegenden Bach. Die Entenmutter folgte der Feuerwehr in der Luft und konnte anschließend wieder mit ihren Kindern vereint werden.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (KA)

Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(885184)

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell