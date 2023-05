Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Pkw zu schnell unterwegs

Zwei schwer Verletzte und hoher Sachschaden sind die Folge eines Unfalls am Samstag.

Ulm (ots)

Gegen 2.45 Uhr befuhr ein 19-Jähriger mit seinem 3er BMW die Wilhelmstraße stadtauswärts. Dabei war er nach Zeugenangaben mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Auf Höhe Gebäude Nr. 76 verlor der junge Mann die Kontrolle über das Fahrzeug. Es kam nach links von der Straße ab und überfuhr eine Verkehrsinsel zwischen der Wilhelm- und Clichystraße. Auf der Verkehrsinsel stand ein Schaltkasten der Stadtwerke, der von dem BMW total zerstört wurde. Das Fahrzeug schleuderte zurück auf die Wilhelmstraße, wo es in einen geparkten VW Up krachte. Der VW wurde durch die Wucht des Aufpralls auf ein weiteres geparktes Auto geschoben und prallte schließlich noch gegen eine Hauswand. Der BMW-Fahrer erlitt schwere Verletzungen, sein 20-jähriger Beifahrer wurde aus dem Auto geschleudert und kam schwerstverletzt auf dem Gehweg zum Liegen. Zwei Notärzte versorgten die Verletzten, die in umliegende Krankenhäuser gebracht wurden. Da der Verdacht auf eine deutliche Geschwindigkeitsüberschreitung bestand, ordnete der Staatsanwalt die Erstellung eines Gutachtens an. Die Straße war deshalb bis gegen 7.30 Uhr komplett gesperrt. Der entstandene Schaden beträgt ca. 40.000 Euro.

