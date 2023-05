Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Streitigkeiten vor Club

In Ulm gerieten am frühen Samstagmorgen mehrere Personengruppen aneinander.

Ulm (ots)

Gegen 4.00 Uhr hielten sich knapp 70 Personen vor einem Club in der Ulmer Innenstadt auf. Aus bislang unbekannten Gründen gerieten dabei mehrere Personengruppen in Streit. Dabei arteten einige Rangeleien in Schlägereien aus. Dabei tat sich ein 24-Jähriger unrühmlich hervor, indem er einen 25-Jährigen verletzte. Die Ulmer Polizei musste mit einem starken Kräfteaufgebot eingreifen. Dabei kam es auch zu Übergriffen auf die Beamten. Das Polizeirevier Ulm-Mitte ermittelt deshalb wegen Körperverletzungsdelikten und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

