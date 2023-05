Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - tickende Zeitbombe unterwegs

Einen stark betrunkenen Lkw-Fahrer zog die Ulmer Polizei aus dem Verkehr.

Ulm (ots)

Mit knapp 2 Promille war am Freitagnachmittag gegen 15.15 Uhr ein 62-Jähriger mit seinem 40-Tonner auf der B10 stadteinwärts unterwegs. Ein Autofahrer verständigte die Polizei, weil der Brummifahrer seine Fahrspur nicht halten konnte und Schlangenlinien fuhr. Eine Streife hielt den Sattelzug in der Furttenbachstraße an. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Sie ordneten deshalb eine Blutentnahme an und beschlagnahmten den Führerschein. Den Lkw-Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

