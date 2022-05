Polizei Düren

POL-DN: Pedelecfahrer leicht verletzt - Autofahrer flüchtig

Aldenhoven (ots)

Bei dem Vorhaben, mit seinem Pedelec die Straße zu überqueren, wurde ein 45 Jahre alter Mann aus Aachen angefahren. Der Unfallverursacher fuhr davon.

Der Aachenener war am Donnerstagmittag, gegen 13:40 Uhr, mit seinem Pedelec auf dem Radweg parallel der L136 aus Richtung Schleiden kommend in Fahrtrichtung Aldenhoven unterwegs. Er überquerte mit seinem Zweirad die Einmündung L11/136 auf dem dortigen Radweg und beabsichtigte seine Fahrt geradeaus in Richtung Aldenhoven fortzusetzen. Nachdem er bereits die erste Fahrbahn überquert hatte, befuhr er die Verkehrsinsel um anschließend die zweite Fahrbahn zu queren. Bei diesem Vorhaben wurde der 45-Jährige von einem Pkw erfasst und in die Luft geschleudert, bevor er anschließend in einem Grünstreifen zu Fall kam. Ein 63 Jahre alter Zeuge aus Heinsberg gab an, dass er die L11 in Richtung L136 befahren habe. An der Einmündung beabsichtigte er nach rechts in Richtung Aldenhoven abzubiegen. In Höhe der Querungshilfe wurde er links von einem Pkw überholt, dieser kollidierte dann mit dem Pedelecfahrer. Ohne anzuhalten fuhr der unbekannte Fahrzeugführer in Richtung Schleiden. Der 45-jährige Velofahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Hyundai handeln. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zu dem Flüchtigen machen können, sich unter der 002421 949-6425 bei der Leitstelle zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell