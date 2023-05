Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (ES) Kirchheim/Teck - Unfall auf der Autobahn

Zu schnell war eine Autofahrerin am Freitag auf der A8 unterwegs.

Unangepasste Geschwindigkeit auf nasser Straße ist, laut Polizei, die Ursache für einen Unfall auf der A8 am Freitag gegen 19.00 Uhr. Bei starkem Regen war eine 18-Jährige mit ihrem BMW in Richtung Stuttgart unterwegs. Da sie für die Witterungsverhältnisse zu schnell unterwegs war, verlor sie zwischen den Anschlussstellen Kirchheim(Teck)-West und Wendlingen die Kontrolle über ihr Auto. Der BMW prallte zunächst frontal in die Mittelleitplanke, drehte sich und krachte ein zweites Mal mit dem Heck in die Leitplanke. Das Auto schleuderte danach zurück auf die Fahrbahn. Dabei touchierte es auf dem mittleren Fahrstreifen den Pkw Dacia einer 36-Jährigen. Beide Fahrerinnen blieben zum Glück unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von rund 14.000 Euro.

Die Polizei rät, bei Regen und nasser Straße langsam zu fahren. Zu schnelles Fahren auf nasser Straße führt immer wieder zu gefährlichen Situationen und Unfällen. Um das Risiko eines Verkehrsunfalles durch Aquaplaning zu vermeiden und einen kurzen Bremsweg zu garantieren, ist das Fahren mit angepasster Geschwindigkeit unabdingbar.

