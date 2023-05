Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Motorrad übersehen - Glück im Unglück hatten am Samstagabend in Eislingen zwei 17-Jährige auf dem Motorrad.

Ulm (ots)

Gegen 21:30 Uhr befuhr ein 84-Jähriger mit seinem VW-Polo die Salacher Straße in Eislingen in Richtung Salach. An der Einmündung zur Lessingstraße bog er nach links ab. Dabei übersah er den entgegenkommenden 17-Jährigen auf seinem Kawasaki Leichtkraftrad. Dieser hatte als Sozius seinen ebenfalls 17-jährigen Kumpel dabei. Beim Zusammenstoß wurden die beiden Jugendlichen auf die Straße geschleudert. Glücklicherweise wurden sie dabei nur leicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 6.000 Euro. Das Motorrad des 17-Jährigen musste abgeschleppt werden. Der 84-jährige Unfallverursacher muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

