Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Kennzeichen gestohlen, Hinweise erbeten

Bühl (ots)

Ein etwa 35 bis 40 Jahre alter und circa 180 Zentimeter großer Mann steht im Verdacht, am Mittwochnachmittag an einem auf einem Parkplatz in der Straße "Am Froschbächle" abgestellten Mercedes das vordere Kennzeichen gestohlen zu haben. Der Mitarbeiterin eines Einkaufsmarkts in der Güterstraße fiel am Mittwochabend der bislang Unbekannte auf, als er kurz vor Ladenschluss das Geschäft durch den Notausgang auf der Seite Steinstraße schnellen Schrittes verließ. Als sie dem Mann hinterherlief, warf der Flüchtende das Kennzeichen des Mercedes auf den Boden. Eine umgehend eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenbestzungen führte nicht zum Aufgreifen des Gesuchten. Er soll kurze blonde Haare gehabt und einen Rucksack mitgeführt haben. Hinweise zu verdächtigen Personen werden unter der Telefonnummer: 07223 99097-0 an die Ermittler des Polizeireviers Bühl erbeten.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell