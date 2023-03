Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Betrunkener Mann

Achern (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde ein stark betrunkener Mann in einer Bar in der Hauptstraße gemeldet. Beim Eintreffen der Polizeistreife konnte ein 30-Jähriger festgestellt werden, der trotz mehrfacher Ansprache keine Reaktionen zeigte. Der Mann wurde zu seiner eigenen Sicherheit in ein Klinikum verbracht. Zuvor konnte der Dreißigjährige am Mittwochmorgen in Ottenhöfen in der Ortenaubahn regungslos festgestellt werden. Auch hier wurde der stark betrunkene Herr zur näheren Untersuchung in ein Klinikum gebracht.

/mz

