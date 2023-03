Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Mutmaßliche Einbrecher festgenommen

Kehl (ots)

Beamten des Polizeireviers Kehl ist es am frühen Mittwochmorgen gelungen, zwei mutmaßliche Einbrecher vorläufig festzunehmen. Einer Streifenbesatzung ist gegen 4:15 Uhr in der Irringheimer Straße ein verdächtiges Fahrzeug mit französischem Kennzeichen aufgefallen, was zu einer anschließenden Kontrolle des Wagens und der beiden männlichen Insassen führte. Hierbei konnten die Ermittler auf der Rückbank des VW diverse Werkzeuge im Wert von mehreren Tausend Euro auffinden. Wie sich bei einer folgenden Überprüfung herausstellte, handelte es sich hierbei um mutmaßliches Diebesgut einer Baustelle im näheren Umfeld. In der Folge wurden dem Duo durch die eingesetzten Beamten die vorläufige Festnahme erklärt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden der 20-Jährige und sein ein Jahr älterer Komplize wieder entlassen. Das entwendete Werkzeug konnte an den rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben werden. Gegen die beiden Männern wird nun wegen besonders schwerer Fall des Diebstahls ermittelt.

/mz

