Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Unfall mit Motorrad - Schwere Verletzungen zog sich am Samstagmittag in Laupheim eine 58-Jährige zu.

Ulm (ots)

Gegen 14:55 Uhr befuhr die 58-Jährige mit ihrem Motorrad die Obersulmetinger Straße von der L257 kommend in Richtung Obersulmetingen. Vor ihr fuhr ihr Ehemann. An der Einmündung Murrstraße stand zu diesem Zeitpunkt ein 32-Jähriger mit seinem Opel Vivaro und wollte nach links in die Obersulmetinger Straße abbiegen. Dabei übersah er die beiden Motorräder und nahm ihnen die Vorfahrt. Der Ehemann der 58-Jährigen konnte noch ausweichen, die Frau kollidierte mit dem Opel. Beim Sturz zog sie sich schwere Verletzungen zu und kam mit dem Rettungsdienst in die Klinik. Am Opel entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Der Schaden an der BMW der Frau beträgt etwa 4.000 Euro. Das Motorrad wurde abgeschleppt. Der Verkehrsdienst Laupheim nahm den Unfall auf. Der 32-jährige Unfallverursacher muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

