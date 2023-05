Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Eisingen - Unfall zwischen Bus und Kleinlastwagen; Zeugenaufruf!

Eisingen (ots)

Ereignet hat sich am Donnerstag gegen 16:10 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Kleinlastwagen auf der Landstraße 621 bei Eisingen; nun sucht die Polizei Zeugen.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr die Fahrerin eines Linienbusses die Landstraße 621 von Stein kommend in Richtung Eisingen. Ihr entgegen kam ein Kleinlastwagen. Aus bislang nicht geklärten Gründen kam es in der Folge zur Kollision der beiden Fahrzeugseiten. Hierbei wurde das Glas des Außenspiegels des Lkw aus dem Gehäuse geschleudert und gelangte durch das geöffnete Fahrerfenster in den Innenraum. Sowohl der Fahrer des Lastkraftwagens als auch dessen Beifahrer zogen sich hierdurch leichtere Schnittverletzungen im Gesichtsbereich zu. Hinsichtlich des exakten Unfallherganges bestehen derzeit noch offene Fragen, weshalb Zeugen, insbesondere die sich zum Unfallzeitpunkt im Bus befindlichen Fahrgäste, gebeten werden, sich unter der Rufnummer 07231 186-3111 bei der Verkehrspolizei in Pforzheim zu melden.

Christian Koch, Pressestelle

