Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Illingen - Einbruch in Firmengebäude - Zeugen gesucht!

Illingen (ots)

Unbekannte Täterschaft hat sich in der Nacht zum Mittwoch durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt zu Firmenräumlichkeiten eines metallverarbeitenden Betriebes in der Wilhelmstraße in Illingen verschafft.

In der Zeit von Dienstag, 22:00 Uhr, bis Mittwoch, 05:30 Uhr, drang nach derzeitigem Ermittlungsstand mindestens ein unbekannter Täter durch das Aufhebeln eines Fensters in die Firmenräumlichkeiten ein. Hierbei entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro. Ob etwas entwendet wurde ist Gegenstand der Ermittlungen.

Wer sachdienliche Angaben zur Tat beziehungsweise zu dem oder den Tätern oder etwaigen auffälligen Fahrzeugen machen kann, wird gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 07041- 96930 beim Polizeirevier Mühlacker zu melden.

Yvonne Schwarz-Tron, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell