Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.07.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Elztal-Auerbach: Unfall mit hohem Sachschaden

Vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit kollidierten am späten Samstagabend zwei Fahrzeuge in Elztal-Auerbach miteinander. Der 18-jährige Fahrer eines Seat Alhambras befuhr gegen 23 Uhr den Gemeindeverbindungsweg zwischen Elztal-Auerbach und Billigheim-Katzental aus Richtung Dänningsiedlung kommend. Zur gleichen Zeit befuhr die 36-jährige Fahrzeuglenkerin eines Peugeots den Gemeindeverbindungsweg in Fahrtrichtung Elztal-Dallau. Im Kreuzungsbereich übersah der 18-Jährige vermutlich die von rechts kommende Peugeot-Fahrerin, weshalb es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Der Seat kam nach dem Aufprall schließlich 100 Meter weiter in einem Feld zum Stillstand. Der Seat drehte sich um 90 Grad und kam auf der Fahrbahn zum Stehen. Die sechs Fahrzeuginsassen des Seats sowie die 36-Jährige wurden hierbei nicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 75.000 Euro. Sie wurden im Anschluss abgeschleppt.

Elztal-Auerbach: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Das Polizeirevier Mosbach sucht Zeugen einer Sachbeschädigung, die sich in der Nacht zu Samstag in Elztal-Auerbach zugetragen hat. An drei in der Straße "Alte Steige" geparkten Fahrzeugen wurden durch bislang Unbekannte zunächst die hinteren Scheibenwischer verbogen oder abgerissen. Der bislang unbekannte Täter lief im Anschluss weiter in Richtung Rathausstraße und warf auf seinem Weg diverse Mülltonnen um. In der Rathausstraße angekommen, entwendete er die Blumenkübel eines Hauses und verteilte die darin befindlichen Blumen auf der Straße. Circa 50 Meter weiter riss er einen Bauzaun zu Boden und entfernte sich dann unerkannt. Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06261 8090 an die Polizei Mosbach.

Seckach: 20.000 Euro Sachschaden nach Verkehrsunfall

Circa 20.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich Sonntagmittag in Seckach zugetragen hat. Ein 49-jähriger Motorradfahrer befuhr gegen 13.45 Uhr den Gemeindeverbindungsweg (Seckacher Straße) von Seckach kommend in Richtung Schefflenz. Aus bislang unbekannter Ursache verlor er in einer langgezogenen Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam auf der Gegenspur zu Fall. Im Anschluss rutschte er mitsamt seines Zweirads in ein angrenzendes Feld. Der 49-Jährige wurde hierbei leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Walldürn: GPS-Gerät aus Traktor entwendet

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zu Samstag in Walldürn ein GPS-Gerät aus einem Traktor. In der Straße "Alte Altheimer Straße" drangen die Unbekannten gegen 0.45 Uhr auf das Gelände einer dort ansässigen Firma ein und entwendete das Gerät im Wert von rund 6.000 Euro. Einige Häuser weiter versuchte vermutlich der oder die gleichen Täter im Zeitraum zwischen Freitag 21 Uhr und Samstag 10 Uhr, weitere GPS-Geräte zu entwenden. Nachdem das Aufhebeln der Türe einer Lagerhalle misslang, gelangten die Unbekannten über die Hallenverkleidung in das Innere der Halle. Da sich dort jedoch keine GPS-Geräte befanden, flüchtete der oder die Täter unverrichteter Dinge. Das Polizeirevier Buchen ermittelt und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

Walldürn: Silberner 3er BMW nach Unfallflucht gesucht

Das Polizeirevier Buchen sucht Zeugen, nachdem in der Nacht auf Sonntag zwei Pkws auf der Bundesstraße 27 kollidierten und ein beteiligter Verkehrsteilnehmer flüchtete. Die 20-jährige Fahrerin eines Ford Fiestas war gegen 1.45 Uhr auf der B27 von Höpfingen in Richtung Buchen unterwegs. Auf Höhe der Einmündung Walldürn soll ein silberner 3er BMW mit Mosbacher Kennzeichen auf die Bundesstraße aufgefahren sein und ihr die Vorfahrt genommen haben. Die 20-Jährige versuchte nach eigenen Angaben noch durch eine Vollbremsung auszuweichen, konnte eine Kollision aber nicht mehr verhindern und fuhr auf das Heck des BMWs auf. Bei dem Zusammenstoß wurde die junge Frau leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von rund 6.000 Euro. Der BWM-Lenker setzte seine Fahrt in Richtung Buchen fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder dem BMW geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden. Während der Unfallaufnahme konnte bei der Ford-Lenkerin Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,2 Promille, weshalb die Frau zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht wurde. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt und der Pkw abgeschleppt.

Aglasterhausen: Einbruch in Wohnhaus

Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Freitag, 30. Juni 2023 um 20 Uhr und Montag, 03. Juli 2023 gegen 12 Uhr Zutritt zu einem Wohnhaus in Aglasterhausen. Die Täter gelangten in das Gebäude im Höhenweg, indem sie zwei Türen aufhebelten. Anschließend durchsuchten sie die Zimmer und entwendeten Bargeld, Münzen und Schmuck. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06262 9177080 beim Polizeiposten Aglasterhausen zu melden.

Mosbach-Lohrbach: Von Lexus gefährdet? Polizei sucht Zeugen

Das Polizeirevier Mosbach sucht Fahrzeug-Lenker, die am Freitagnachmittag von der Fahrerin eines grauen Lexus SUV mit Mosbacher Kennzeichen gefährdet wurden. Die Frau befuhr zwischen 17 Uhr und 17.15 Uhr die Straße "Steige" in Mosbach-Diedesheim. Ein hinter ihr fahrender Zeuge konnte beobachten, dass sie auf Höhe des Hundetrainingsplatzes mit ihrem Fahrzeug in den Gegenverkehr kam. Dies wiederholte sich auf der Fahrt bis zum Flugplatz Lohrbach etwa zehnmal. In drei bis vier Fällen kamen Fahrzeuge entgegen, die der Lexus-Lenkerin ausweichen mussten, um einen Zusammenstoß zu verhindern, darunter auch ein landwirtschaftliches Fahrzeug. Diese Personen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 als Zeugen zu melden.Bei der anschließenden Kontrolle der 51-jährigen Frau konnten keine Anzeichen auf eine Beeinflussung durch berauschende Mittel festgestellt werden.

