Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Geldautomaten an Ahauser Straße gesprengt

Gronau-Epe (ots)

Tatort: Gronau-Epe, Ahauser Straße;

Tatzeit: 03.05.2023, 02.45 Uhr;

Mit einem dunklen VW Golf 8 GTI mit mutmaßlich niederländischen Kennzeichen sind vier Unbekannte nach der Sprengung eines Geldautomaten an der Ahauser Straße in Gronau-Epe in Richtung Kohlingstraße geflüchtet. Durch zwei Detonationen gegen 02.45 Uhr entstand erheblicher Schaden an und in dem Geschäftshaus. Die dunkel gekleideten, mit Sturmhauben vermummten, circa 1,80 bis 1,90 Meter großen Täter hatten Stirnlampen aufgesetzt. Angaben zur möglichen Tatbeute lassen sich noch nicht machen.

Die Polizei leitete intensive Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen ein. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. (02861) 9000 an die Kriminalinspektion I in Borken. Das gilt insbesondere auch für Zeugen, die Foto- oder Videoaufnahmen im Zusammenhang mit dem Tatgeschehen angefertigt haben: Diese können hochgeladen werden beim Hinweisportal der Polizei unter https://nrw.hinweisportal.de/. (db)

