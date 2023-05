Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Jugendliche randalieren auf Baustelle

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Gasstraße;

Tatzeit: 30.04.2023, 23.00 Uhr;

Nach ihrer Randale auf einer Baustelle flüchteten drei Jugendliche mit ihren Rädern von der Gasstraße über die Laurenzstraße in Richtung Bergstraße. Die dunkel gekleideten Jungen mit dunklen Haaren hatten zunächst versucht, zwei Baucontainer aufzubrechen. Diese Unterfangen misslangen. Nicht so bei einem Toilettenbehältnis. Im Inneren rissen die Täter Radiatoren von der Wand und hoben Türen aus den Angeln, um diese in einen Bauschacht zu werfen. Scheiben gingen obendrein zu Bruch. Zu dem Geschehen kam es am Sonntagabend gegen 23.00 Uhr. Die Polizei bittet Zeugen, Kontakt zur Kripo Gronau aufzunehmen: Tel. (02562) 9260. (db)

