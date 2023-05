Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Handy benutzt und HU seit neun Monaten abgelaufen

Bocholt (ots)

Kontrollort: Bocholt, Werther Straße; Kontrollzeit: 01.05.23, 23.20 Uhr;

Weil er bei laufendem Motor sein Mobiltelefon nutzte, kontrollierten Polizeibeamte am späten Montagabend einen 24 Jahre alten Autofahrer auf der Werther Straße. Einsehen mochte er sein Fehlverhalten nicht - zudem kündigte er an dies auch weiterhin so zu machen. Sein Verständnis für den Sinn regelmäßiger Hauptuntersuchungen hielt sich offenbar auch in Grenzen. An seinem Kennzeichen befand sich eine HU-Plakette mit Ablaufdatum 07/2022. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und brachten den Fall zur Anzeige - auch das Straßenverkehrsamt wird darüber unterrichtet. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell