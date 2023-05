Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Betrunken ohne Führerschein

Aggressiv gegenüber Polizei

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Adenauerring;

Tatzeit: 02.05.2023, 02.24 Uhr;

Den Aufforderungen von Polizisten wollte in der Nacht zum Dienstag ein 32 Jahre alter Autofahrer nicht folgen. Die Beamten hatten den in Heek lebenden Mann auf einem Tankstellengelände in Ahaus angesprochen. Er saß zu dem Zeitpunkt in einem Wagen mit zwei weiteren Personen. Erst als die Einsatzkräfte einen Teaser (DEIG) zeigten und mittels des Lichtbogens dessen kurz bevorstehenden Einsatz ankündigten, besann sich der stark alkoholisierte Rumäne. Ein Atemalkoholtestgerät zeigte einen Wert, der auf eine Blutalkoholkonzentration von rund 1,4 Promille hindeutete. Einen konkreten Hinweis, dass der 32-Jährige gefahren war, gab es zunächst nicht.

Rund eine Stunde später sah das anders aus. Der Wagen stand auf dem Adenauerring, der in Heek lebende Mann am Steuer.

Es folgte der Transport zur Wache. Die Blutprobenentnahme durch einen Arzt verlief auch nicht friedlich. Der Rumäne schlug um sich und beleidigte die Beamten.

Den Fahrzeugschlüssel stellten die Polizisten zu Verhinderung weiterer Straftaten sicher. Nun wird sich die Justiz mit den Widerstandshandlungen, der Beleidigung sowie der Trunkenheitsfahrt beschäftigen. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell