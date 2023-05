POL-BOR: Gronau - Einbruch in Toilettenanlage

Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Alter Postweg und Alfred-Dragsta-Platz; Tatzeit: 30.04.2023, 22.20 Uhr sowie 23.10 Uhr; Den Inhalt zweier Papiercontainer in Brand gesetzt haben Unbekannte am Sonntagabend in Gronau. Zu den Taten kam es gegen 22.20 Uhr an der Straße Alter Postweg und gegen 23.10 Uhr am Alfred-Dragsta-Platz. Kräfte der Feuerwehr löschten die Flammen. Die Polizei bittet um Hinweise an das ...

mehr