Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Zigarettenautomat gesprengt

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Buchenallee; Tatzeit: 29.04.2023, ca. 04.40 Uhr;

Durch einen lauten Knall geweckt wurde in der Nacht zum Samstag gegen 04.40 Uhr eine Anwohnerin der Buchenallee in Bocholt. Die Zeugin ging auf den Balkon und sah von dort einen zerstörten Zigarettenautomaten. Dieser war offenbar mit einem "Böller" gesprengt worden - mehrere Zigarettenschachteln lagen auf dem Boden, an die Geldkassetten gelangten der oder die Täter nicht. Die Polizei sucht weitere Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990. (fr)

