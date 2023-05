Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Alkoholisiert in Schaufenster gefahren

Gronau-Epe (ots)

Unfallort: Gronau-Epe, Gronauer Straße;

Unfallzeit: 01.05.2023, 13.00 Uhr;

Rückwärts in ein Geschäft in Gronau-Epe gefahren ist ein 39 Jahre alter in Gronau lebender Mann. Der Fahrer und seine Mitfahrer stiegen nach dem Unfall aus, sahen sich das Angerichtete an, stiegen wieder ein fuhren davon, beobachtet von Zeugen. Dann kehrte der Fahrer zu Fuß zurück. Den Abstellort des Wagens gab er nicht preis. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert, der auf eine Blutalkoholkonzentration von rund drei Promille sprach. Wenig später fanden Polizisten das mutmaßliche "Fluchtfahrzeug" unter einem Carport an der Füchter Straße. Direkt daneben eine Gruppe alkoholkonsumierender Männer. Ein 40-Jähriger gab an, das Auto nach einem Unfall gefahren zu haben. Der ursprüngliche Fahrer sei ausgestiegen, schilderte der in Gronau lebende Mann. Alkohol habe er auch getrunken und einen Führerschein habe er nicht. Beiden Fahrern entnahm ein Arzt Blutproben. Die Weiterfahrt untersagten die Beamten. Nun folgen juristische Nachspiele. (db)

