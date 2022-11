Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Raub auf Supermarkt

Ibbenbüren (ots)

Am Dienstag (29.11.) sind gegen 13.00 Uhr Unbekannte in den Aldi-Supermarkt an der Straße "Am Heidenturm" gegangen. Ersten Erkenntnissen zufolge hat es sich um zwei oder drei Täter gehandelt, die sich im Kassenbereich aufhielten und dort Zigaretten in einen Rucksack packten. Eine Angestellte sprach die Täter an, weil diese die Zigaretten nicht bezahlen wollten. Kurz darauf sprühte einer von ihnen einen Reizstoff, von dem die Angestellte und einige Kunden getroffen wurden. Die Täter flüchteten danach fußläufig. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Ersten Erkenntnissen zufolge sind durch den Reizstoff 11 Personen verletzt worden. Fünf wurden in Krankenhäuser gebracht, sechs weitere vor Ort von Rettungssanitätern behandelt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise auf die Tatverdächtigen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

