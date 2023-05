Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Mit Rennradfahrer kollidiert

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Ochtruper Straße / Vereinsstraße;

Unfallzeit: 30.04.2023, 15.40 Uhr;

Leichte Verletzungen erlitten hat ein 43 Jahre alter Rennradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag in Gronau. Der Enscheder war gegen 15.40 Uhr auf dem Radweg der Ochtruper Straße aus Richtung Herbertstraße kommend in Richtung Friedensweg unterwegs. Er passierte gerade die Kreuzung mit der Vereinsstraße, als der Wagen eines 18-Jährigen kreuzte. Der Gronauer kam dem Radfahrer zunächst entgegen, um dann in die Vereinsstraße abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision, in deren Folge der Enscheder stürzte. Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell