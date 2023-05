POL-BOR: Ahaus - Passt nicht: 60 hm/h und Mofaprüfbescheinigung

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Münsterstraße; Tatzeit: zwischen 30.04.2023, 13.00 Uhr, und 02.05.2023, 04.00 Uhr; An einem Auflieger haben sich Unbekannte am vergangenen Wochenende in Bocholt zu schaffen gemacht. Sie schlitzten die Plane des Fahrzeugs auf, das an der Münsterstraße stand. Nach ersten Erkenntnissen blieb die Ladung unangetastet. Darüber hinaus entwendeten die Täter das angebrachte amtliche ...

