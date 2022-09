Polizei Bonn

POL-BN: Rheinbach-Neukirchen: Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruchsversuch

Rheinbach (ots)

In der Nacht zu Sonntag (18.09.2022) versuchten bislang Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Neukirchener Straße in Rheinbach-Neukirchen einzubrechen.

Zur Tatzeit zwischen 01:00 Uhr und 03:00 Uhr gelangten die mutmaßlichen Einbrecher in den rückwärtigen Bereich des Hauses und brachen eine Terrassentür auf. Ein Hausbewohner wurde auf die Geräusche aufmerksam und hielt im Haus Nachschau, konnte aber nichts Verdächtiges feststellen. Durch die Bewegungen im Haus überrascht, flüchteten die Täter unbemerkt vom Tatort. Entwendet wurde nichts. Am Morgen stellten die Bewohner dann die aufgehebelte Türe sowie Einbruchspuren an der Haustüre fest.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatortes gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail unter KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

