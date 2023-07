POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.07.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Bretzfeld: Kind bei Unfall verletzt

Bei einem Unfall auf der Einsteinstraße in Bretzfeld wurde am Freitagnachmittag ein Kind schwer verletzt. Eine 25-jährige VW-Fahrerin war gegen 15 Uhr auf der Einsteinstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs, als ein 8 Jahre alter Junge, welcher auf dem Gehweg in gleicher Richtung ging, wohl plötzlich auf die Straße trat. Die Fahrerin des VWs konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den Jungen mit ihrem Fahrzeug. Der 8-Jährige kam zur Behandlung seiner Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.

Dörzbach: Zeugen gesucht nach körperlicher Auseinandersetzung

Nach einer Auseinandersetzung am frühen Sonntagmorgen in Dörzbach-Hohebach sucht die Polizei nun nach Zeugen. Ein 21-Jähriger und eine 27-Jährige warteten gegen 3 Uhr auf einer Bank am Kirchplatz auf ihre Bekannten, als sich eine Gruppe aus circa 8 Personen den beiden näherte. Nach einem kurzen Gespräch wurde der 21 Jahre alte Mann wohl von einer der Personen ins Gesicht geschlagen und von mehreren getreten. Beim Versuch dies zu unterbinden, wurde die 27-Jährige von einer unbekannten Frau aus der Gruppe vermutlich ebenfalls ins Gesicht und dann von einer männlichen Person geschlagen. Teile der Gruppe flohen daraufhin in ein nahegelegenes Wohnhaus. Aufgrund seiner Verletzungen kam der 21-jährige Mann in ein Krankenhaus.

Die Täter sollen zwischen 30 und 35 Jahren alt gewesen sein. Einer der Täter sei tätowiert gewesen, hatte eine Glatze, eine Brille und ein Piercing. Der Polizeiposten Krautheim sucht nun Zeugen der Auseinandersetzung. Hinweise zur Tat oder zu den Tätern werden unter der Telefonnummer 06294 234 entgegengenommen.

Künzelsau: Unbekannter tritt Frau - Zeugenaufruf

Gegen 20 Uhr am Samstag wurde eine 33 Jahre alte Frau bei einem Supermarkt in der Bergstraße in Künzelsau von einem Unbekannten ins Gesicht getreten. Die Frau war auf dem Weg vom Einkaufen, als sie von einem unbekannten Mann auf einem Fahrrad ins Gesicht getreten wurde. Durch den Stoß stürzte sie zu Boden und verletzte sich leicht. Der Täter wird als circa 20 bis 30 Jahre alt, circa 1,65 Meter groß, mit kurzen, dunklen Haaren und europäischem Erscheinungsbild beschrieben. Er trug eine kurze Hose, ein T-Shirt und eine Sonnenbrille. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

