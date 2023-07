Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.07.2023

Heilbronn (ots)

Festnahme von bundesweit agierenden Einbrechern

Die Kriminalinspektion 2 des Polizeipräsidiums Heilbronn führt seit Anfang April 2023 gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Heilbronn ein Ermittlungsverfahren gegen zwei Männer im Alter von 33 und 45 Jahren wegen besonders schweren Diebstahls in mehreren Fällen. Durch Erkenntnisse aus umfangreichen kriminaltaktischen Maßnahmen stehen beide Personen im dringenden Verdacht, zwischen Dezember 2022 und 1. Juli 2023 mindestens vier Einzeltaten in Baden-Württemberg und Hessen begangen zu haben. Hierbei wurden Metalle im Wert von rund 450.000 Euro entwendet. Die Täter verschafften sich zuvor gewaltsam Zutritt auf verschiedene Firmengelände und beluden einen in Talheim entwendeten Lkw mit dem Diebesgut, um dieses dann in der Folge gewinnbringend an Käufer zu veräußern. Am Mittwoch, den 12. Juli 2023, wurden insgesamt vier Objekte in Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland durchsucht und dabei Wertgegenstände sowie weitere Beweismittel sichergestellt. Hierzu war eine enge Zusammenarbeit und Unterstützung durch Einsatzkräfte aus den betroffenen Bundesländern notwendig. Im gesamten Verfahren konnten bislang Vermögenssicherungen in einem Umfang von etwa 320.000 Euro vorgenommen werden. Die durch die Staatsanwaltschaft Heilbronn erwirkten Haftbefehle gegen die beiden Männer wurden in Vollzug gesetzt und die Tatverdächtigen in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell