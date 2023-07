Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.07.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Am Taubenhaus randaliert

Unbekannte begaben sich unerlaubt auf das Gelände des "Taubenhauses" in Künzelsau und zerstörten dort Pumpsprühflaschen. Der oder die Täter kletterten zwischen Donnerstag gegen 15 Uhr und Freitag gegen 7 Uhr über die Umzäunung des Geländes "Am Wehr" und warfen die Flaschen zu Boden. Hierdurch entstand Sachschaden. Das Polizeirevier Künzelsau sucht nun Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

Forchtenberg: Motorradfahrer fährt Böschung hinunter

Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers fuhr ein 56-Jähriger mit seinem Motorrad eine Böschung in Forchtenberg hinunter und stürzte. Der Mann war gegen 15.30 Uhr auf der Kreisstraße 2328 von Trautenhof in Richtung Buchhof unterwegs. Hierbei kam er nach links von der Fahrbahn ab, woraufhin sein Krad unterhalb der Böschung zur Seite stürzte. Der Fahrer kam einige Meter weiter im Feld zum Liegen und erlitt leichte Verletzungen. Eine Behandlung im Krankenhaus war nicht notwendig. Der Schaden an seinem Motorrad der Marke BMW wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Künzelsau: Hoher Schaden nach Unfall auf B 19

Knapp 20.000 Euro Schaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Samstagnachmittag auf der Bundesstraße 19 bei Künzelsau. Der 26-jährige Fahrer eines Mercedes CLS befuhr gegen 12.30 Uhr die B19 von Künzelsau kommend in Richtung Gaisbach. Zur selben Zeit fuhr eine 65-Jährige mit ihrem Mazda in entgegengesetzter Richtung. Der Mercedes-Fahrer war auf der linken Spur unterwegs und driftete aus unbekannter Ursache nach links ab, überfuhr die beiden durchgezogenen Fahrstreifen und geriet so in den Gegenverkehr. Dort kollidierte sein Pkw frontal mit dem Mazda, sodass dieser ins Schleudern geriet. Das Fahrzeug der Frau kam auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Der 26-Jährige fuhr weiter, kollidierte links mit der Schutzplanke und kam nach rund 100 Metern auf der Fahrbahnmitte zum Stehen. Die beiden Fahrer blieben unverletzt.

Zweiflingen: Zeugen nach Rallye-Unfall gesucht

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagvormittag zwischen Orendelsall und Zweiflingen wurden zwei Personen verletzt, wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5558965. Die Verkehrspolizei Weinsberg sucht nun Zeugen, die zu diesem Zeitpunkt auf der Strecke unterwegs waren und Hinweise zum Unfallgeschehen geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 5130 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell