Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.07.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Eine Person bei körperlicher Auseinandersetzung verletzt - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem bisher Unbekannte am frühen Samstagmorgen in Heilbronn einen 21-Jährigen verletzten. Alle Beteiligten hatten zuvor in einer Diskothek in der Gottlieb-Daimler-Straße gefeiert. Im Laufe des Abends gerieten der 21-Jährige und sein Begleiter mit einer dreiköpfigen Gruppe, ebenfalls Männer, in Streit. Nachdem die drei Männer durch das Sicherheitspersonal nach draußen begleitet worden waren, warteten sie, bis 4.30 Uhr, vor dem Gebäude auf die anderen beiden Männer. In der Zwischenzeit hatte sich die vor der Diskothek wartenden Gruppe auf acht Personen vergrößert. Als der 21-Jährige zusammen mit seinem Begleiter das Gebäude verließ griffen die acht Unbekannten den jungen Mann an und schlugen ihn, wohl auch mit Gegenständen. Als die Türsteher der Disco eingriffen, flüchteten die Männer zum Teil zu Fuß in Richtung Böckingen und in Richtung Innenstadt unter anderem mit einem weißen BMW. Der 21-Jährige wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und musste mit Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder den unbekannten Personen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Neudenau: Drei Verletzte bei Unfall

Drei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Freitagnachmittag in Neudenau. Gegen 15.20 Uhr war ein 51-Jähriger mit seinem Opel auf der Landesstraße 1096 von Untergriesheim in Richtung Herbolzheim unterwegs. Kurz vor dem Bahnübergang kam er, vermutlich aufgrund von Sekundenschlaf, mit seinem Fahrzeug nach links in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem entgegenkommenden VW Caddy einer ebenfalls 51-Jährigen. Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeugführer, sowie die 47-jährige Beifahrerin im VW, leicht verletzt und mussten in Krankenhäusern versorgt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Im Rahmen der Unfallaufnahme musste die Landesstraße 1096 für circa zwei Stunden gesperrt werden.

Obersulm: E-Bike-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich ein 73-jähriger E-Bike-Fahrer bei einem Unfall am Sonntagnachmittag in Obersulm-Wieslensdorf zu. Der Mann war gegen 13.15 Uhr auf der abschüssigen Scheppacher Straße unterwegs und bog in die Badstraße ein. Nach dem Abbiegevorgang kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und verlor die Kontrolle über sein Pedelec. In der Folge stürzte der 73-Jährige auf die Fahrbahn und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Zweiradfahrer trug zum Unfallzeitpunkt keinen Helm. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde er umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert. Sachschaden entstand nicht.

Obersulm-Willsbach: Einbrecher wurden von Hausbesitzer gestört - Zeugen gesucht

Nachdem zwei Unbekannte am Sonntagabend versuchten in ein Zweifamilienhaus in Obersulm-Willsbach einzubrechen, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 23.40 Uhr betraten die beiden Personen das Grundstück eines Anwesens im Hans-Müller-Weg und machten sich zeitgleich an den Rollläden an der Hausfront und auf der Hausrückseite zu schaffen. Der 58-jährige Hausbesitzer wurde durch Geräusche wach, schaute aus dem Fenster und schlug die ertappten Einbrecher somit in die Flucht. Sachschaden entstand nicht. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise nimmt das Polizeirevier Weinsberg, Telefon 07134 9920, entgegen.

Lauffen am Neckar: PKW beschädigt und abgehauen - Wer hat etwas gesehen?

Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Samstagnachmittag in Lauffen am Neckar und flüchtete anschießend. Die 47-jährige Besitzerin eines Mercedes hatte diesen gegen 14.30 Uhr in der Straße "Am Forchenwald", auf Höhe des Sportplatzes, abgestellt. Als sie gegen 17.45 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie den Schaden fest. Der Verursacher hatte sich bereits von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Lauffen am Neckar unter der Telefonnummer 07133 2090 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell