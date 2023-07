Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.07.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Tauberbischofsheim: Müll an mehreren Stellen entsorgt

Müllsäcke mit Renovierungsabfällen wurden am Freitag an mehreren Stellen an der alten Ortsverbindungsstraße zwischen Tauberbischofsheim und Großrinderfeld direkt neben der Straße an einer Böschung aufgefunden. Unbekannte Täter entsorgten Tapetenreste, Lackfarbe und Kerzenleuchter sowie Filzboden, Hausmüll, eine Küchenarbeitsplatte und Spanplatten zwischen dem 1. Mai 2023 und vergangenem Freitag. Zeugen, die Hinweise zur Müllablagerung oder der Herkunft des Materials geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Fachbereich Gewerbe und Umwelt in Tauberbischofsheim zu melden.

Wertheim: STOPP-Schild missachtet und nach Unfall geflüchtet

Das Polizeirevier Wertheim sucht den Fahrer oder die Fahrerin einer Mercedes C-Klasse, welche nach einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag flüchtete. Ein 70-Jähriger befuhr mit seinem Mercedes B200 gegen 16 Uhr die Kreisstraße 2824 von Urphar in Richtung Tauberbischofsheim. Als er an der Kreuzung Kembach/Höhefeld ankam, sah er eine dunkle Mercedes C-Klasse von Kembach kommend. Dessen Fahrer missachtete das Stoppschild, sodass der 70-Jährige ausweichen musste. Dies reichte nicht aus, sodass der Unbekannte mit seinem Pkw mit der Mercedes B-Klasse kollidierte. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher in Richtung Höhefeld. Am Fahrzeug des 70-Jährigen entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder dem unbekannten Fahrzeuglenker geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09342 91890 beim Polizeirevier Wertheim zu melden.

Wertheim-Bettingen: Unfall mit 2,5 Promille verursacht

Sachschaden von rund 15.000 Euro verursachte ein 34-jähriger Sattelzug-Lenker am Samstagnachmittag in Wertheim-Bettingen. Der Mann touchierte gegen 13.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Autohofs am Almosenberg beim Rückwärtseinparken mit seiner Zugmaschine einen anderen Lkw. Da der 34-Jährige sichtlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser ergab 2,5 Promille, weshalb er die Beamten ins Krankenhaus zur Blutentnahme begleiten musste. Sein Führerschein sowie die Schlüssel seines Fahrzeugs wurden sichergestellt. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Königheim-Weikerstetten: 8 Hektar Getreideschaden

Sachschaden in unbekannter Höhe entstand am Samstagnachmittag bei einem Brand in Königheim-Weikerstetten. Beim Dreschen eines Felds auf der Gemarkung Lange Äcker und Kühlsheimer Höhe entstand ein Feuer auf einer Fläche von rund acht Hektar. Das Feuer griff auch auf einen Waldrand auf einer Länge von mehreren hundert Meter über. Durch das schnelle Eingreifen von Landwirten mit Kruppern und Traktoren sowie Wasserfässern und den umliegenden Feuerwehren, konnte eine weitere Ausbreitung verhindert werden.

Tauberbischofsheim: Mann mit Cuttermesser festgenommen

Nachdem eine Zeugin in der Nacht auf Sonntag einen Streit zwischen zwei Personen in Tauberbischofsheim-Impfingen gemeldet hatte, nahm die Polizei einen renitenten Mann fest. Als die Beamten gegen 0.30 Uhr im Nelkenweg eintrafen, begegneten sie dem 35-Jährigen, der ein Cuttermesser in der Hand hielt. Auf lautstarke Aufforderung hin ließ dieser das Messer fallen und wurde in Gewahrsam genommen. Hierbei war er sehr aggressiv und beleidigte die Polizisten mehrmals mit verschiedenen Ausdrücken. Er stand unter erheblichem Alkoholeinfluss und musste die Nacht bis zum nächsten Morgen im Polizeirevier verbringen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell