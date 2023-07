Polizei Bochum

POL-BO: Schwerer Verkehrsunfall in Bochum - Acht Verletzte

Bochum (ots)

Acht Verletzte und ein hoher Sachschaden sind die Bilanz eines schweren Verkehrsunfalls in Bochum am Samstag, 01. Juli.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren ein 24-jähriger ohne festen Wohnsitz in Deutschland und zwei Mitfahrer (12, 16, beide aus Schwelm) gegen 23.00 Uhr mit einem PKW und augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit auf dem Zeppelindamm in Fahrtrichtung Hattingen unterwegs. An der Kreuzung Zeppelindamm / Varenholzstraße fuhr der junge Mann laut Zeugenangaben trotz Rotlicht in den Kreuzungsbereich ein. Hier kam es zur Kollision mit dem Pkw einer 34-jährigen Bochumerin, welche die Varenholzstraße in Fahrtrichtung Zollstraße befuhr. Durch den Zusammenstoß beider Fahrzeuge überschlug sich der Wagen des 24-Jährigen und kollidierte mit dem Pkw eines 56-jährigen Esseners und seiner drei Mitfahrer (20, 47, 55, alle aus Essen) bevor er schließlich auf der Beifahrerseite liegen blieb.

Insgesamt wurden bei dem Unfall vier Personen leicht und vier weitere schwer verletzt. Rettungswagen brachten die Verletzten in umliegende Krankenhäuser. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 45.000 EUR geschätzt.

Ein Drogenvortest beim 24-Jährigen verlief positiv. Dem jungen Mann wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde der Bereich der Unfallstelle bis etwa 7.00 Uhr am Sonntagmorgen gesperrt.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell