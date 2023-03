POL-PDMT: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person

Müschenbach (ots) - Am Freitagabend, kurz nach 19 Uhr, befährt der 50-jährige PKW-Fahrer mit seinem PKW das Gelände der Tankstelle in Müschenbach und will von dem Gelände auf die B 414 auffahren. Ein, die B 414 aus Richtung Altenkirchen in Richtung Hachenburg fahrender PKW streift die Fahrzeugfront des PKW's, so dass dessen Kennzeichenschild abgerissen wird. Der Fahrzeugführer dieses PKW`s fährt weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Hinweise bitte an die ...

mehr