POL-PDMT: Trunkenheit im Straßenverkehr

Hachenburg (ots) - Am frühen Samstagabend wurde in Hachenburg eine 32-jährige Fahrzeugführerin eines PKWs einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Fahrzeugführerin stellten die Beamten die Beeinflussung durch berauschende Mittel fest. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutentnahme angeordnet. Rückfragen bitte an: PI Hachenburg 0266295580 www.polizei.rlp.de/pd.montabaur Pressemeldungen der ...

