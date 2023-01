POL-BN: Geschwindigkeitskontrollen in Meckenheim - Polizei ahndet erneut zahlreiche Verstöße - "Spitzenreiter" war 29 km/h zu schnell

Bonn (ots) - Am Dienstagabend (24.01.2023) wurden der Bonner Polizei erneut zwei Einbruchsversuche in Plittersdorf gemeldet. In beiden Fällen wurden Tatverdächtige beobachtet. Gegen 18:20 Uhr wurde die Bewohnerin eines Mehrparteienhauses in der Danziger Straße in Plittersdorf auf verdächtige Geräusche aufmerksam, die aus ihrem Wohnzimmer kamen. Als sie dort ...

mehr