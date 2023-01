Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachschaden nach Auffahrunfall

Eisenach (ots)

Der Fahrer eines PKW Audi kam am Dienstagmittag in der Georgenstraße verkehrsbedingt zum Stehen. Dies nahm eine 28-Jährige mit ihrem PKW Mercedes-Benz zu spät wahr und fuhr auf. Glücklicherweise wurden bei der Kollision keine Personen verletzt. Es entstand lediglich Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. (mm)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell