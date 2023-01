Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Heiderhof: Falscher Handwerker raubte Handtasche in Wohnung - 42-Jähriger im Rahmen der Fahndung vorläufig festgenommen

Bonn (ots)

In den frühen Nachmittagsstunden des 24.01.2023 war ein falscher Handwerker auf dem Pappelweg in Bonn-Heiderhof unterwegs. Gegen 14:00 Uhr klingelte er an der Wohnungstüre einer 84-Jährigen und versuchte, mit einem Vorwand in die Wohnung zu gelangen. Hierzu erklärte er, dass er "ein Kabel überprüfen müsse". Hierauf reagierte die Seniorin aber nicht.

Nachdem die Frau die Zugangstüre nach einem erneuten Klingeln einen Spalt geöffnet hatte, drückte der falsche Handwerker die Türe gewaltsam so auf, dass die Bewohnerin stürzte. Der Unbekannte entriss der Geschädigten dann eine Handtasche mit entsprechendem Inhalt und flüchtete dann aus der Wohnung. Hierbei zog sich die 83-Jährige leichte Verletzungen zu. Im Bereich des Treppenhauses begegnete er einer weiteren Hausbewohnerin, die er zu Seite schubste und ebenfalls leicht verletzte.

Zeugen beobachteten, wie der Tatverdächtige zu einem in der Nähe des Hauses abgestellten Wagen lief und davonfuhr. Er wurde kurze Zeit später im Rahmen der von der alarmierten Polizei eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen in seinem Fahrzeug gestellt und vorläufig festgenommen. Die geraubte Handtasche wurde bislang noch nicht aufgefunden.

Der 42-Jährige ist der Polizei wegen gleichgelagerter Delikte bekannt. Während der Tatortaufnahme meldete sich eine weitere Bewohnerin des Hauses. Die 74-Jährige erklärte, dass der Tatverdächtige auch in ihrer Wohnung gewesen sei.

Das zuständige KK 13 Hat die Ermittlungen zu dem Fall übernommen und bittet mögliche weitere Geschädigte, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Kripo in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell