Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidium Heilbronn mit einem Bericht aus dem Hohenlohe-Kreis vom Samstag dem 15.07.2023

Hohenlohe-Kreis (ots)

Zweiflingen: Oldtimer-Ausfahrt endet mit 2 Verletzten und hohem Sachschaden Am Samstagvormittag, gegen 10.30 Uhr, befanden sich mehrere Teilnehmer der 27. ADAC Heidelberg Historic auf der Landstraße 1048 von Orendelsall kommend in Richtung Zweiflingen. Auf der mit Rollsplitt bedeckten Strecke kam ein 30-jähriger Teilnehmer mit seinem Oldtimer aus dem Jahr 1930 zunächst nach rechts in den Grünstreifen, übersteuerte und geriet infolgedessen nach links in den Grünstreifen. Bei einem weiteren Gegenlenken stellte sich das Fahrzeug quer und kam auf dem Dach zum Liegen. Hierbei wurde nach jetzigem Kenntnisstand der 30-jährige Beifahrer schwer und der Fahrer schwerst verletzt. Beide Insassen kamen in Krankenhäuser, für den Schwerstverletzten wurde hierbei ein Rettungshubschrauber eingesetzt. Die Landstraße war für die Unfallaufnahme, Bergung des Fahrzeugs und Fahrbahnreinigung für ca. 3,5 Stunden voll gesperrt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 100.000 Euro. Vor Ort war die Feuerwehr mit 2 Fahrzeugen und 11 Mann und der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen, Notarzt und Rettungshubschrauber.

