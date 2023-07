Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressebericht des Polizeipräsidium Heilbronn mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Main-Tauber-Kreis

Boxberg-Schweigern: Schwerer Verkehrsunfall - 16-jähriger stirbt Kurz nach Mitternacht erreichte ein Notruf über einen schweren Verkehrsunfall die Einsatz-zentrale der Polizei. Offenbar soll ein vollbesetzter Pkw von der Fahrbahn abgekommen sein und ein Mitfahrer sei eingeklemmt. Erste Ermittlungen ergaben, dass ein 18-jähriger Lenker eines Pkw VW Kombi von Bad-Mergentheim nach Boxberg fuhr und ca. 500 Meter vor dem Ortseingang Schweigern die Kon-trolle über das Fahrzeug verlor. In einer dortigen Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte auf einen neben der Fahrbahn befindlichen Baum. Im Pkw befanden sich noch 3 weitere Mitfahrer, ein 16-jähriger aus dem Main-Tauber-Kreis wurde eingeklemmt und verstarb noch im Fahrzeug an den Unfallfolgen. Der Fahrzeugführer und die beiden anderen Mitfahrer kamen mit leichteren Verletzungen da-von und wurden vom Rettungsdienst in ein nahegelgenes Krankenhaus verbracht. Die Landstraße 2248 zwischen Schweigern und Bad-Mergentheim musste zur Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Die Arbeiten dauern bis zur Stunde noch an und werden vermutlich noch bis 04.00 Uhr andauern. An dem verunfallten Pkw VW entstand Totalschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Über die zuständige Staatsanwaltschaft wurde eine Unfallgutachter eingeschaltet. Die Polizeireviere Bad-Mergentheim und Tauberbischofsheim waren mit vier Streifen im Einsatz, der Unfall wird durch die Verkehrspolizei in Tauberbischofsheim bearbeitet. Der Rettungsdienst war mit 3 Einsatzwagen und einem Notarztteam, die Feuerwehr war mit den Wehren Schweigern und Boxberg im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell