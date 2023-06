Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Altstadt; Trickbetrug in der Innenstadt

Mainz - Altstadt (ots)

Bereits am vergangenen Donnerstag gegen 15 Uhr kam es in einem Ladengeschäft in der Adolf-Kolping-Straße zu einem vollendeten Trickbetrug.

Als eine Kundin ein Produkt mit einem 200EUR Schein bezahlen wollte, händigte die Verkäuferin ihr das passende Wechselgeld aus. Währenddessen stieß ein männlicher Kunde zu der Frau hinzu und erfragte den Preis für ein anderes Produkt.

Während dieses Ablenkungsmanövers nahm die Kundin einen 50EUR Schein Wechselgeld, faltete ihn unbemerkt mit einer Hand klein und steckte sie dem männlichen Kunden zu.

Daraufhin behauptete die Täterin, dass sie nicht genug Wechselgeld bekommen habe und erhielt dann eine entsprechende Nachzahlung. Anschließend verließen beide gemeinsam den Laden in unbekannte Richtung.

Die Täterin soll etwa 35-40 Jahre alt gewesen sein. Sie habe lange schwarze Haare mit einem Zopf gehabt. Getragen hätte sie ein pinkes Shirt mit großem "Puma" Aufdruck, Stoffhose, silbernen Sandalen und einer Umhängetasche "Bad Fashion".

Der Mann soll unwesentlich älter gewesen sein und habe eine kurze Hose und ein schwarzes Shirt angehabt. Er habe kurze schwarze Haare und einen 3-Tage-Bart getragen. Beide sollen gebräunte Haut gehabt haben.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell